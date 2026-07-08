Режим беспилотной опасности ввели в Тюменской области 8 июля 2026 года. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области введён режим беспилотной опасности. Это превентивная мера, о которой сообщил губернатор Александр Моор. Режим «Беспилотная опасность» 8 июля 2026: в Тюменской области ввели особые правила.

Главное правило безопасности: если вы увидели дрон, немедленно уходите из зоны видимости и звоните 112. Власти региона также напоминают: категорически запрещено снимать фото или видео БПЛА, работу ПВО и их обломки. За это предусмотрено наказание; приближаться к обломкам опасно для жизни; из-за мер безопасности возможны перебои в работе мобильного интернета.

Ограничения в тюменском аэропорту Рощино на момент написания материала не вводили. Однако в воздушной гавани наблюдаются задержки авиасообщений с городом Сочи и Махачкалой. Три рейса не могут приземлиться в Тюмени, полеты выполняют авиакомпании «Ямал», «Россия» и «ЮТэйер».

В регионе могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета, «Комсомольская правда – Тюмень» находится в «белом списке» Минцифры. Последний раз режим БПЛА в Тюменской области вводили 6 июля 2026 года

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.