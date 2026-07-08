Капитальный обман: глава фирмы в Тобольске удвоил цену материалов за счет бюджета

В Тобольске подрядчик завысил смету капремонта вдвое и попал под суд. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего руководителя строительной организации. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году, выполняя капитальный ремонт крыши многоквартирных домов в Тобольске, мужчина обманул заказчика. В отчетные документы он внес заведомо ложные сведения, завысив стоимость использованных материалов ровно в два раза.

- Это позволило ему незаконно получить при расчете дополнительные 1,2 миллиона рублей, которые были потрачены на личные нужды, - заявили в надзорном органе.

Несмотря на то что в ходе расследования обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб, материалы дела направлены в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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