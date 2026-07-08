«Карманный подрядчик» заплатит: как тюменец отсудил у «ТОДЭП» 600 тысяч за ДТП с погрузчиком

Суд взыскал с дорожников 600 тысяч за ДТП с погрузчиком в Тюменской области. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Абатский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя Тюменской области Александра П. к АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие». Мужчина требовал возместить ущерб после столкновения его автомобиля Volkswagen Jetta с погрузчиком SHANTUI, принадлежащим предприятию.

Авария произошла ещё 30 августа 2024 года. В отношении водителя погрузчика было вынесено определение об отказе в заведении административного дела из-за истечения сроков давности, однако это не освободило работодателя от гражданской ответственности.

- Страховая компания выплатила пострадавшему 336 100 рублей, но экспертиза оценила реальный ремонт без учёта износа в сумму более 1 миллиона рублей (с учётом износа — 352 500 рублей), - указано в материалах.

Суд постановил взыскать с дорожной госкомпании разницу между страховым возмещением и реальным ущербом в размере 591 тысячи рублей, а также частично компенсировал судебные расходы истца.

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