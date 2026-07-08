«Парковка на пять минут» обернулась сужением полосы: как в Тюмени решили наказать нарушителей на Ленина

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени рядом со зданием по адресу улица Ленина, дом 61 в настоящее время ведутся дорожные работы. Специалисты сужают левую полосу проезжей части – данная мера направлена на повышение безопасности дорожного движения.

Как объяснили в администрации областного центра, необходимость изменений связана с частыми нарушениями водителями требований дорожного знака «Остановка запрещена. Работает эвакуатор», установленного на перекрестке. Автомобилисты нередко оставляют свои транспортные средства в зоне действия этого запрещающего указателя. Такая практика мешает нормальному движению основного транспортного потока и провоцирует образование заторов, а также создает аварийно опасные ситуации. При этом специалисты подчеркивают, что незначительность времени остановки не является основанием для игнорирования запрещающего знака.

Работы на данном объекте стартовали на прошлой неделе. Дорожники частично разобрали брусчатку на тротуаре, сдвинули бордюрный камень и уложили новый асфальт на участке левой полосы. В настоящее время ведется укладка плитки. Протяженность участка дороги, который претерпел геометрические изменения, является небольшой.

Водителей призывают быть внимательными при проезде данного участка и заранее выбирать необходимую полосу движения.

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