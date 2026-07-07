Жара погубила: в Тюмени мужчина утонул на глазах у всех, проигнорировав запрет

Фото: СК России по Тюменской области.

В Тюменском районе произошла трагедия: в озере «Кривое» рядом с деревней Решетниково утонула 47-летний мужчина. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

По версии следствия, вечером 6 июля мужчина пошел купаться в месте, где установлен знак «Купание запрещено». На следующий день его тело обнаружили местные жители и передали водолазам областной службы экстренного реагирования.

Следователи отмечают, что при первичном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

На фоне происшествия тюменские следователи напомнили о правилах безопасности: не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения; не оставляйте детей у воды без присмотра ни на минуту; оценивайте свои силы перед тем, как зайти в водоем.

Стоит отметить, что это уже вторая гибель на воде за сутки в регионе: накануне вечером на реке Ик утонула 10-летняя девочка, которая купалась без присмотра взрослых.