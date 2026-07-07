«Вода и жуткий запах»: в тюменском Казарово канализация течет по улицам

Фото: администрация Тюмени. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жители микрорайона Казарово бьют тревогу: на протяжении нескольких дней из канализационных колодцев вытекают стоки, затапливая территорию. По словам очевидцев, вода уже подошла к заборам частных домов, а проход без резиновых сапог стал невозможен, пишет «МегаТюмень».

Как рассказала местная жительница Флера Сабирзянова, поток идет прямо из колодцев с характерным неприятным запахом. Жители опасаются экологической катастрофы, так как вода стекает в мелиоративный канал, который впадает в реку Туру.

«Сначала услышали сильное журчание. Муж пошел посмотреть и увидел, что вода выходит прямо из колодца», — поделилась женщина.

Несмотря на неоднократные выезды бригады «Росводоканала Тюмень» (компания огородила открытые люки), подтопление не устранено до сих пор. В официальном ответе редакции предприятие заявило, что система работает штатно, а территорию заливает дождевая вода. Однако горожане опровергают версию о дожде: осадков нет уже три дня, а ручей продолжает течь.

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