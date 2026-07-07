Кадровые перестановки в Тюмени: Калининский округ возглавил Иван Хохряков

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени назначен новый глава Калининского административного округа. Им стал Иван Хохряков, о чем сообщил глава города Максим Афанасьев в своем канале.

Предыдущий руководитель управы Олег Савчук покинул должность в середине июня две тысячи двадцать пятого года. Он руководил округом с две тысячи двадцать третьего года, а его общий стаж работы в администрации города составляет девятнадцать лет. После увольнения Савчука обязанности руководителя исполнял Александр Логинов.

По словам Максима Афанасьева, Иван Хохряков является опытным управленцем, который умеет ставить четкие цели и добиваться результата. Глава города отметил его высокую работоспособность, принципиальный подход и глубокое понимание специфики округа.

Новый руководитель окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет (ныне Тюменский индустриальный университет) в две тысячи седьмом году по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», получив квалификацию инженера путей сообщения.

Карьерный путь Ивана Хохрякова включает руководство муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика по благоустройству Калининского округа» с апреля две тысячи девятнадцатого года по июль две тысячи двадцать третьего года. С сентября две тысячи двадцать четвертого года он работал заместителем руководителя управы Восточного административного округа, а с декабря две тысячи двадцать пятого года занимал там должность руководителя.

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