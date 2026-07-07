«Веко наружу»: тюменка отсудила у клиники 600 тысяч за неудачную подтяжку лица

Суд в Тюмени взыскал с клиники 600 тысяч рублей за неудачную подтяжку лица. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд удовлетворил иск 38-летней тюменки к частной клинике. Женщине присудили компенсацию после того, как косметологическая операция привела к вывороту века.

По версии суда, в ноябре 2024 года во время операции по подтяжке средней зоны лица тюменка получила неприятный дефект. Через несколько дней у пациентки появились покраснения и пузыри, которые привели к уплотнению тканей и вывороту нижнего века наружу — состоянию, требующему нового оперативного вмешательства.

- Хотя судебно-медицинская экспертиза не нашла нарушений в технике самой операции, клиника не смогла доказать аллергическую природу реакции и не назначила лечение, - указано в материалах суда.

Ленинский районный суд встал на сторону пациентки, взыскав с медицинского центра: 170 тысяч рублей — компенсация морального вреда; 119 тысяч рублей — стоимость самой операции; 119 тысяч рублей — пени; 204 тысячи рублей — штраф за отказ добровольно вернуть деньги.

Ранее женщина пыталась решить вопрос мирно, но получила отказ в возврате средств за операцию.

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