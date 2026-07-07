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НовостиПроисшествия7 июля 2026 7:25

Бастрыкин взял на контроль подтопления в Тюмени: что известно о деле против дорожников

Бастрыкин взял на контроль дело о подтоплении домов в Тюмени из-за ремонта дорог
Серафима Краснова
Бастрыкин взял на контроль подтопления в Тюмени: что известно о деле против дорожников.

Бастрыкин взял на контроль подтопления в Тюмени: что известно о деле против дорожников.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав жителей Тюменской области. ЧП касается подтопления жилого сектора в областном центре.

Причиной ситуации стали нарушения, допущенные при производстве дорожных работ: дома в одном из районов города затапливаются дождевыми и грунтовыми водами. Отмечается, что вода стоит в подвалах, подтапливая несущие конструкции, и угрожает безопасности.

В настоящее время следственными органами СУ СК России по Тюменской области по данному факту уже расследуется уголовное дело. В рамках поручения глава ведомства Александр Бастрыкин указал руководителю регионального управления Андрею Кублякову на необходимость представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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