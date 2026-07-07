Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области зафиксирована серия трагических происшествий на воде. Накануне, 6 июля, в двух разных муниципалитетах погибли два человека.

Днём трагедия разыгралась на озере Кривом вблизи деревни Решетниковой Тюменский район. Там утонула женщина, её тело извлекли водолазы областной службы экстренного реагирования. Вечером того же дня в Викуловском округе на реке Ик у села Боково течением унесло девочку 2016 года рождения. Тело ребенка позже нашли волонтеры.

Предварительно установлено, что дети купались без присмотра взрослых. В связи с трагедиями МЧС России по региону вновь призывает граждан соблюдать правила безопасности и не оставлять детей у воды без присмотра.

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