Удар полицейского в поезде «Москва — Абакан»: тюменца оштрафовали на 20 тысяч

Тюменец ударил полицейского в поезде и отделался штрафом в 20 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Калининский районный суд вынес приговор 38-летнему тюменцу Алексею Е. Он был признан виновным в применении насилия к представителю власти. Преступление произошло ещё 24 апреля 2026 года.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения в купе поезда, мужчина стал материться и дебоширить. На станции Тюмень транспортные полицейские попытались задержать хулигана для составления протокола.

- При предъявлении служебного удостоверения один из полицейских потребовал от мужчины проследовать в дежурную часть. В ответ Ехилюнов нанёс правоохранителю удар кулаком в область левого уха, причинив физическую боль и телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе судов Тюменской области.

С учётом признания вины Калининский суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей в доход государства.

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