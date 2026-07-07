Безопасность на воде в Тюмени: правила выживания в жару и список разрешенных пляжей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области стартовал купальный сезон, однако спасатели напоминают: безопасность превыше всего. Несмотря на жаркую погоду, специалисты предупреждают о рисках, связанных с купанием в необорудованных местах.

Где можно купаться официально?

Спасатели подчёркивают: отдыхать нужно только там, где есть спасательные посты и проверенное дно. В 2026 году в Тюмени легально купаться можно лишь в четырёх местах: озеро Верхнее Кривое (база отдыха «Верхний Бор»); пруд Лесной (район ТЭЦ-2); пляж у санатория «Сибирь»; озеро Липовое.

Купание в других местах грозит штрафами по статье регионального КоАП.

Специалисты службы экстренного реагирования настоятельно рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Дети: несовершеннолетние до 14 лет должны находиться у воды исключительно под присмотром взрослых.

2. Состояние: категорически запрещено входить в воду в состоянии алкогольного опьянения или при признаках усталости.

3. Прыжки: нельзя нырять в незнакомых местах — это чревато травмами позвоночника.

4. Техника: при использовании лодок и катамаранов обязательно надевайте спасательные жилеты и не перегружайте судно.

Если вы попали в сильное течение, не боритесь с ним напрямую. Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу под углом.

При чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112 или в Тюменскую областную службу экстренного реагирования по телефону +7 (3452) 26-19-09.

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