«Лучше запишитесь сейчас»: тюменский вебинар научит, как не сесть в тюрьму за госзакупки

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В Тюмени состоится бесплатный мастер-класс по юридической грамотности для предпринимателей и руководителей. Мероприятие, посвящённое рискам при исполнении госконтрактов, пройдёт в онлайн-формате и 7 июля в 11:00 по московскому времени.

Эксперты разберут практику 2025–2026 годов по искам прокуратуры и взысканиям, а также объяснят, где проходит граница между арбитражным спором и уголовным преследованием. Спикерами выступят: Владимир Китсинг — адвокат, экс-следователь МВД; Степан Матаев — эксперт с 28-летним стажем в арбитражной практике; Марина Асташова — специалист по 44-ФЗ и 223-ФЗ, бывший чиновник.

Участие бесплатное, однако требуется предварительная регистрация. Организаторы предупреждают: лучше узнать о правилах защиты заранее, чем потом объяснять следователям причины своей помощи заказчику при составлении технического задания.

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