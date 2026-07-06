Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Ранним утром в понедельник, 6 июля, около 5:00, в Тюмени произошёл пожар в торговом комплексе по адресу улица Мельникайте, 126/3. Возгорание возникло в складском помещении кафе на первом этаже.

- По прибытию на место вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в складском помещении кафе на первом этаже здания, - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Тюменской области.

Благодаря оперативным действиям спасателей, на месте работали 11 человек и 3 единицы техники, огонь был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пожар не успел перекинуться на соседние помещения. Пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают точную причину возгорания на улице Мельникайте в Тюмени.