Суд в Тюмени оценил травму пальца: работница получит 40 тысяч вместо запрошенных 355 тысяч. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Омутинском районе поставлена точка в судебном разбирательстве между сотрудницей молочного комбината и её работодателем.

В феврале 2026 года женщина получила производственную травму — частичную ампутацию фаланги пальца, засунув руку в работающий аппарат.

- 28 сентября 2025 года Яна выполняла фасовку йогурта «Вишня» на фасовочно упаковочной машине...В ходе выполнения трудовых обязанностей сотрудница получила серьёзную травму: произошла частичная ампутация фаланги пальца, - сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил вину работодателя в отсутствии инструктажа, но учёл грубую неосторожность самой пострадавшей. Изначально Яна А. требовала компенсацию морального вреда в размере 355 тысяч рублей. Однако с учётом того, что травма квалифицирована как лёгкая (утрата трудоспособности менее 10%), а вина лежала на обеих сторонах, суд снизил сумму до 40 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.