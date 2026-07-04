Реквизит, поза, наряд: топ-ошибки, из-за которых фото в поле получаются «не теми»

Как избежать ошибок летних фотосессий в иван-чае Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поле иван чая в цвету — будто готовая декорация. Так и тянет нырнуть в эти заросли, схватить телефон и поймать идеальный момент. Но вместо лёгкой, воздушной картинки на снимке нередко выходит совсем другая история — напряжённое лицо, резкие тени и трава, которая будто «нападает» на модель.

Профессиональный фотограф и хоумстейджер Мария Власова в интервью «Комсомольской правде — Тюмень» разобрала типичные промахи, из за которых летние кадры в иван чае получаются вовсе не такими красивыми, как мечталось.

Самая распространённая ошибка — выбирать для съёмки полдень, когда солнце стоит в зените. В такой свет лицо покрывается жёсткими тенями, а человек щурится.

Не менее частый промах — подбирать наряд, не оглядываясь на окружение. Ярко-красное платье, крупный принт или неоновые кроссовки могут быть красивыми сами по себе, но на цветущем поле создадут слишком много цветовых акцентов, перетягивая вниамние.

Ещё одна ловушка — перегружать съёмку реквизитом. Корзины, пледы, вазы, сумки и пакеты в итоге занимают половину времени: вместо того чтобы ловить удачные моменты, приходится постоянно переставлять вещи. А на готовых фото эти детали смотрятся лишними и портят ощущение лёгкости.

Нередко модели застывают в одной и той же позе: смотрят в камеру, одинаково держат руки, повторяют один и тот же ракурс. В результате получается десяток почти идентичных снимков, между которыми нет никакой разницы.

Ради эффектного кадра многие заходят глубоко в заросли и невольно приминают цветы. Но красивую фотографию можно сделать и с края поля, и с низкой точки — так и композиция будет выразительнее, и природа не пострадает.

Практичность тоже часто упускают из виду. Длинное платье быстро намокает от росы, босоножки не слишком удобны в высокой траве, а отсутствие воды и средства от насекомых быстро превращает романтичную съёмку в испытание.

И наконец, ещё одна ошибка — пытаться в точности повторить чужой снимок. У другого человека и поле другое, и свет падает иначе, и рост, и одежда, и настроение. Референс стоит воспринимать как источник вдохновения, а не как инструкцию к действию.

– Хорошая фотосессия в иван-чае начинается не с позы и даже не с наряда. Сначала нужно выбрать место, свет и настроение. А дальше природа действительно сделает половину работы за вас, – считает фотограф.

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