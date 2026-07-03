IRONSTAR 2026 в Тюмени: расписание стартов и программа фестиваля

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени стартует масштабный фестиваль триатлона IRONSTAR, который соберёт тысячи атлетов. Соревнования пройдут 4 и 5 июля.

Программа соревнований (с 4 по 5 июля):

- Старт забегов на набережной Туры от мультицентра «Контора пароходства» - в 15:00 — женский забег, в 16:00 — мужской (дистанция 5 км). Также состоятся детские старты на 500 и 1000 метров.

- Вечером пройдёт церемония награждения - 18:00, и брифинг участников - 19:00.

- 5 июля с 7:00 до 8:30 — старты дистанции IRONSTAR 113 («полужелезная» дистанция: плавание 1,8 км + вело 89,7 км + бег 19,3 км).

- С 8:00 — старты олимпийского триатлона (плавание 1,8 км + вело 47,2 км + бег 9,9 км).

Фестиваль обещает стать ярким спортивным событием для всего города.

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