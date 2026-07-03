«Госуслуги в чужих руках»: раскрыта схема кражи полумиллиона у тюменцев через забытые сим-карты. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тобольский городской суд признал виновным 20-летнего Артёма Хохлова в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве. Молодой человек входил в преступную группу, которая похищала деньги с помощью «забытых» сим-карт.

Схема работала следующим образом: злоумышленники находили номера телефонов, чьи прежние владельцы не отвязали их от аккаунтов на Госуслугах и в банках. Хохлов подбирал такие SIM-карты, вставлял их в свой телефон, позволяя соучастнику восстановить доступ к личным кабинетам жертв.

Имея чужие данные, сообщник оформлял микрозаймы. В результате у четырёх граждан было украдено 557 тысяч рублей. Особо крупный ущерб — 463 тысячи рублей — был нанесён участнику СВО, чей онлайн-банк взломали.

Суд учёл, что обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и до приговора добровольно возместил весь ущерб потерпевшим и микрофинансовым организациям. В итоге Артёму Хохлову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.