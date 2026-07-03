Ремонт на Максима Горького: как изменятся популярные маршруты автобусов в Тюмени

Фото: администрация Тюмени.

С 6 по 25 июля движение автобусов в Тюмени изменится из-за ремонта дорожного полотна. На пересечении улиц Максима Горького и других участков маршрута будет введено ограничение движения.

Автобусы маршрутов №1к, №28, №84 и №88 будут следовать в объезд перекрытого участка. При этом автобусы продолжат останавливаться на всех существующих остановочных пунктах согласно временным схемам объезда.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание через: официальный сайт (tgt72.ru, раздел «Расписание»); мобильное приложение «Тюменский транспорт»; бесплатную справочную службу по телефону 8-800-250-07-22.

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