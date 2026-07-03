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НовостиОбщество3 июля 2026 4:22

На Тюменскую область движется новая волна проливных дождей с градом

При этом в регионе сохранится теплая погода
Серафима Краснова
На Тюменскую область движется новая волна проливных дождей с градом.

На Тюменскую область движется новая волна проливных дождей с градом.

Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцев снова ждет непогода. Как предупредили синоптики ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в пятницу, 3 июля 2026 года, по региону ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, при грозах ветер порывами 17-22 м/с, днем возможен град. В предыдущие два дня Тюмень уже накрывал очень сильный ливень, недавно в городе прошел град.

При этом, согласно прогнозу, сохранится теплая погода. В Тюмени дневная температура составит от +25 до +27 градусов Цельсия, по области – от +25 до +27 градусов.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителей просят оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области.

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