«Шумовая атака» в Тюмени: Роспотребнадзор назвал адреса, где опасно открывать окна

В Тюмени выявили адрес-рекордсмен по уровню шума. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменцы почти 781 раз за год жаловались на шум, но официальная статистика — лишь верхушка айсберга. Как выяснилось, главными нарушителями тишины стали не только соседи с перфоратором, но и инженерное оборудование многоквартирных домов, а также магазины и кафе на первых этажах.

«За 2025 год в управление поступило 781 обращение, связанное с неблагоприятным воздействием шума, что составляет 16,4% от общего числа обращений, зарегистрированных в области санитарно-эпидемиологического обеспечения. Все обращения рассмотрены специалистами ведомства или направлены по подведомственности в установленные законом сроки. По результатам рассмотрения обращений выдано 95 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований», - уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В надзорном органе поделилась пугающей статистикой и назвали улицы, где качество шума превышает допустимые показатели:

«В 13 из 17 мониторинговых точек зафиксировано превышение предельно допустимого уровня звука».

Абсолютным «антигероем» по уровню шума стал адрес на улице Николая Чаплина, 113. Там зафиксирован рекордный показатель: уровень шума превысил норму (55 дБа) в 1,3 раза. В список самых громких локаций также попали улицы Мельникайте, Механическая, Мира, Малыгина и 50 лет ВЛКСМ.

В ответ на жалобы ведомство уже направило аналитические материалы в администрацию города для принятия мер.

Ранее мы рассказывали о том, что молодежь Тюмени вновь собралась на массовое мероприятие на пешеходной зоне улицы Дзержинского «Тюменский Арбат», вызвав недовольство жителей близлежащих домов из-за шума. Пользователи соцсетей выражали негативные эмоции. Подробности – в нашем материале.

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