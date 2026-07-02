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НовостиОбщество2 июля 2026 9:41

В Тюмени стартует четвертый этап опрессовок: горячую воду отключат в Восточном округе и КПД

В Тюмени с 3 июля отключат горячую воду в Восточном округе и КПД
Серафима Краснова
В Тюмени стартует четвёртый этап опрессовок: горячую воду отключат в Восточном округе и КПД.

В Тюмени стартует четвёртый этап опрессовок: горячую воду отключат в Восточном округе и КПД.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С 3 по 16 июля в части Восточного округа и районе КПД Тюмени вновь прекратится подача горячей воды. Это связано с началом четвёртого этапа гидравлических испытаний теплосетей, информация о котором размещена на сайте УСТЭК.

Вода будет отсутствовать в домах на улицах Пермякова, Широтная, Александра Логунова, 30 лет Победы, Николая Фёдорова, Республики, Тульская, Рижская, Текстильная, Энергетиков, Воровского, Одесская, Пржевальского, Севастопольская и Парфенова. Полный список адресов доступен на официальном сайте ресурсоснабжающей организации.

Стоит отметить, что это лишь середина плановых работ. Впереди жителей города ждут ещё три этапа испытаний: пятый начнётся сразу после окончания текущего — 17 июля.

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