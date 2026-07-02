В Сургутском районе отремонтируют почти 6 км автомобильных дорог на 260 млн рублей

Фото: соцсети Андрея Трубецкого

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры полным ходом идет дорожная кампания. Ремонтные работы подрядчики ведут сразу в нескольких поселениях муниципалитета. Запланирован капитальный ремонт 5,71 км автодорог общей протяженностью более 32,6 тысячи квадратных метров. На эти цели предусмотрено 259,9 млн рублей. Деньги выделяются из двух источников: 189,1 млн рублей – направлены из окружного бюджета, еще 70,7 млн выделил муниципалитет.

- Самая высокая готовность сейчас у межселенной автодороги от ЗСК до подсобного хозяйства «Сайгатина» – 87%. На участке полностью снят верхний слой покрытия, уложен выравнивающий слой и новый асфальт. Сейчас подрядчик укрепляет обочины. Работы идут и в Барсово, на улицах Кубанской и Лесной, – сообщил в социальных сетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Где-то ведутся масштабные работы. Например, на улице Лесная дорожники в рамках проекта обновления проезжей части, переустраивают инженерные сети. После ремонта дорожного полотна будет проведено наружное освещение и установят дорожные знаки.

В поселке Белый Яр идет ремонт от фермы КРС до территории «Сургутмебель» и от улицы Лесная до фермы КРС. На двух участках появится бордюрный камень и будут обустроены тротуары. На участке от улицы Лесная специалисты провели фрезерование, затем они нанесут новое асфальтовое покрытие, сделают разметку и тоже установят дорожные знаки.

- Были обращения от жителей Белого Яра, касающиеся дорожного покрытия, ведущего к промышленной зоне. Речь идет о безопасности пешеходов на пути к месту работы. Также на ремонтируемых участках будет установлено освещение, – уточнил заместитель директора департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Максим Васько.

В администрации Сургутского района также добавили, что в это же время за счет бюджетов поселений проводится текущий ремонт. Подрядчик АО ГК «Северавтодор» ведет ремонт на автодороге от УТТ-4 до ЗСК и на путепроводе на подъезде к Барсово. Здесь обновят 990 квадратных метров дорог. Кроме того, заключен муниципальный контракт на обновление грунтовой автодороги, ведущей к Горному. Все работы, согласно контракта, завершат до конца лета.