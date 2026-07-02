«Прыгнул за ней и исчез»: трагедия на мосту Влюбленных в Тюмени, где парень пытался спасти девушку

Фото: СК России по Тюменской области.

В Тюмени 28 июня из реки Туры достали тело 22-летнего парня, который утонул, пытаясь спасти свою девушку. Трагедия произошла на мосту Влюблённых после ссоры между парой.

По данным Следственного комитета региона, конфликт привёл к тому, что девушка прыгнула в воду. Молодой человек последовал за ней, чтобы оказать помощь. Девушку удалось вытащить живой, однако сам юноша скрылся под водой. Его тело было найдено спустя несколько дней поисков.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств трагедии.

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