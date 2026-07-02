«Украли деньги у героев»: в Тюмени ФСБ накрыло ОПГ, воровавшую выплаты участников СВО. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области сотрудники регионального управления ФСБ России задержали организованную преступную группу, подозреваемую в хищении денежных выплат, предназначенных участникам специальной военной операции. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

По версии правоохранителей, организатором схемы стал бывший военнослужащий, который привлёк соучастников из Тюмени и Ханты-Мансийска. Участники группы подыскивали военнослужащих для хищения выплат, а также граждан, готовых заключить контракт с Минобороны РФ.

Уголовное дело было заведено Военным следственным управлением СК России по Центральному военному округу по статьям о краже в особо крупном размере, до 10 лет лишения свободы, и неправомерном доступе к компьютерной информации. Проводятся мероприятия по установлению других эпизодов деятельности группы.

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