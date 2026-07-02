Гидрометцентр огласил неожиданный прогноз на сентябрь в Тюменской области. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Гидрометцентр РФ огласил предварительный прогноз погоды в регионах России до октября 2026 года.

Обращает на себя внимание неожиданный прогноз на сентябрь в Тюменской области.

Так, по данным Гидрометцентра России, температура воздуха в сентябре в регионе ожидается около нормы или на 1 градус выше нормы.

Вместе с тем ранее синоптики сообщали об аномально теплом сентябре в регионе. По всей видимости, прогноз был скорректирован.

Отметим, что климатическая норма температуры для Тюменской области в сентябре, согласно средним многолетним значениям, составляет +14 градусов Цельсия.

Напомним, что синоптики ранее заявили, что регион будет на периферии циклонов в июле 2026 года.