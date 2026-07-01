«Пропал на 16 часов»: что происходит с расписанием в аэропорту Рощино и почему самолеты не могут сесть. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Тюмени на прилёты задерживаются 12 рейсов, включая самолёт из Санкт-Петербурга.

В тюменском аэропорту Рощино возникли сбои в расписании. Согласно данным онлайн-табло, на прилёты задерживаются 12 рейсов, в то время как вылеты пока выполняются по графику. Пассажирам приходится корректировать свои планы, так как время ожидания для прибывающих самолётов составляет от 30 минут до нескольких часов.

Наиболее длительная задержка зафиксирована у рейса из Санкт-Петербурга: самолёт, который должен был приземлиться сегодня ночью, теперь ожидается только в 18:57.

Причиной корректировки расписания стали временные ограничения, введённые ранее в целях безопасности из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов.

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