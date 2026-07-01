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НовостиОбщество1 июля 2026 12:44

Тюменская парковка ушла под землю: выясняем, кто ответит за провал асфальта у нового ЖК

В Тюмени на парковке возле Комарово-парка провалился асфальт
Серафима Краснова
В Тюмени на парковке возле Комарово-парка провалился асфальт.

В Тюмени на парковке возле Комарово-парка провалился асфальт.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На парковке в районе Спасской улице, недалеко от Комарово-парка, произошёл провал асфальта, это вызвало активное обсуждение среди пользователей социальных сетей. В настоящее время на месте происшествия были установлены временные ограждения для обеспечения безопасности, а специалисты выясняют причины ЧП.

Как сообщили в компании «Меридиан», которая занималась укладкой асфальта на этом объекте в рамках 212-ФЗ, работы по обследованию территории продолжаются. Парковка расположена рядом со строящимся жилым комплексом, и территория находится в ведении застройщика. После завершения всех работ объект будет передан в ведение администрации города Тюмени.

- Приёмка объекта будет осуществлена только после детального обследования всех конструктивных элементов на предмет соответствия проектной и нормативной документации. Объект, не отвечающий стандартам качества, принят не будет, - уточнили в тюменской мэрии.

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