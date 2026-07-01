Тюменец, рожденный с «поломкой» в генах: как парень без скейтборда стал кумиром города. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре 2020 года история 17-летнего Серафима Денисова из Ишима, который искал пропавший скейтборд — своё единственное средство передвижения, — тронула сердца тысяч тюменцев. Спустя шесть лет повзрослевший парень рассказал о том, как изменилась его жизнь, пишет «МегаТюмень».

От просьбы в соцсетях до мечты о семье: как живёт тюменец после обретения электрической коляски

Всё началось с поста в городском паблике. Из-за врождённых особенностей строения тела (короткие руки и деформированные ноги) Серафим не мог ходить и передвигался по улице только на скейте. Когда доска пропала, он обратился за помощью к жителям города.

«Сегодня я сидел в красной машине... Помогите найти. Кто видел или взял, напишите мне, пожалуйста. Без него я не могу передвигаться по улице», — написал юноша.

Горожане не нашли потерянный скейт, но собрали деньги на новый. Вскоре стало очевидно, что парню нужна более серьёзная помощь — электрическая коляска. После того как активист Владимир Воронин привлёк внимание к проблеме, а местные СМИ опубликовали материал о мечте Серафима, в феврале 2021 года он получил долгожданное средство передвижения.

Новая личность и большие планы Сейчас Серафиму 23 года, он сменил имя и фамилию, став Виктором Захаровым («Теперь я Виктор — победитель»), и живёт в Ялуторовске с родственниками. Парень строит масштабные планы: шахматы; работа и творчество.

Главной же мечтой Виктора остаётся собственное жильё. Он уже пробовал жить самостоятельно в арендованной квартире и теперь грезит о собственном домике в деревне, где царят тишина и покой.

Не менее важна для парня и личная жизнь. Он открыто заявляет о желании создать крепкую семью.

«Я хочу найти надёжную девушку, готовую быть со мной раз и навсегда... Хочу, чтобы в наших отношениях царили взаимопонимание, любовь и взаимная вера».

Несмотря на молодой возраст, Виктор уверен в своих желаниях. Его вдохновляет пример Ника Вуйчича, доказавшего, что физические особенности не являются преградой для счастливой жизни.

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