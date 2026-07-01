Режим «беспилотной опасности» в Тюменской области 1 июля 2026: что делать при виде БПЛА

В Тюменской области 1 июля ввели особый режим из-за угрозы с воздуха. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области в среду, 1 июля, ввели режим беспилотной опасности. Это превентивная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей.

Власти настоятельно рекомендуют: немедленно уходить в безопасное место, если заметили беспилотный летательный аппарат; сообщить о происшествии, позвонив по номеру 112.

Напомним, в регионе категорически запрещено снимать или распространять фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены беспилотники, их обломки или работа систем противовоздушной обороны.

- За подобные действия предусмотрено наказание. Кроме того, приближаться к обломкам БПЛА смертельно опасно, - напомнили в инфоцентре правительства Тюменской области.

Жителям региона рекомендуют следить за дальнейшими официальными оповещениями официальных мессенджерах властей.