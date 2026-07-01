«Крепкие семьи — наша гордость»: почему Тюмень станет центром празднования Дня любви и верности

Фото: Александр Моор, ВК.

8 июля Тюмень присоединится к Всероссийскому параду семьи «Россия — Семья семей», который пройдёт у «Конторы пароходства». Губернатор Александр Моор в своём канале подчеркнул, что событие призвано показать важность традиционных ценностей, а в регионе для этого есть прочная основа: более 270 тысяч семей с детьми и 40 тысяч многодетных семей.

«Я очень рад находиться в Тюмени. Приятно удивила так энергия и тот энтузиазм, с которыми Тюмень включилась в проведении парада Семьи в этом году. Я думаю, что в Тюмени будет один из лучших парадов Семьи», - заявил Андрей Кормухин, основатель общероссийского общественного движения православных христиан и движения за традиционные ценности.

В этот день организаторы обещают насыщенную программу. Участники смогут принять участие в торжественном шествии, а на площадке у мультицентра «Контора пароходства» с 17:00 начнётся праздничная программа, включающая парад колясок, семейный забег «Летящие сказки», мастер-классы и концерт.

- Успех семейной политики в регионе — это результат системной работы, в том числе в рамках национального проекта «Семья». В прошлом году региональный материнский капитал получили свыше 13 тысяч семей, а также действуют программы поддержки репродуктивного здоровья и активного долголетия, - заявили глава региона.

Николай Ракша, координатор общественного движения «Семья» по городу Тюмени, рассказал, что парад пройдет от моста Влюбленных до памятника царской семье.

«Город Тюмень прекрасно подходит для проведения мероприятия, так как символически парад Семьи будет проходить от моста Влюбленных до памятника царской семьи, от любви до семьи. Ведь без любви не может быть крепкой семьи», - подчеркнул Николай Ракша.

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