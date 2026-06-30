Тюмень превратится в модный подиум: 440 моделей и живые инсталляции на грандиозном флешмобе.

23 июля Тюмень превратится в модный подиум: на площади у администрации пройдёт масштабный флешмоб «440. Красиво и на правильном».

В рамках мероприятия более 25 дизайнеров из Тюмени и области представят свои коллекции, а 440 моделей выйдут на импровизированный подиум. Ключевой кульминацией станет создание живой цифры «440», в котором смогут принять участие все желающие гости.

Организаторами выступают Тюменское агентство развития креативных индустрий и проект «Неделя моды. Сибирь». Флешмоб призван не только продемонстрировать достижения локальной индустрии моды, но и вовлечь горожан в креативную жизнь региона, создав визуальный символ любви к родному городу.