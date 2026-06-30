Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 10:46

Месячный объем дождя за сутки: синоптики назвали июнь в Тюмени историческим

Июнь в Тюмени стал самым дождливым в истории метеонаблюдений
Серафима Краснова
Июнь в Тюмени стал самым дождливым в истории метеонаблюдений.

Июнь в Тюмени стал самым дождливым в истории метеонаблюдений.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года стал самым дождливым в истории Тюмени, установив новый рекорд по количеству осадков.

По данным синоптика Ильи Винштейна, в областной столице за месяц выпало 158 мм осадков, что в 2,5 раза превышает климатическую норму для июня. Наиболее интенсивные ливни обрушились на город 10, 17, 18, 23 и 29 июня.

Абсолютным рекордсменом стал последний день месяца: 29 июня за сутки выпало 33 мм осадков, что составляет почти 55% от всей месячной нормы.

«Предыдущий рекорд принадлежал июню 1974 года — тогда в городе выпало 154 мм осадков», — отметил эксперт.

Для наглядности синоптик привёл сравнение: 1 мм осадков — это 1 литр воды на каждый квадратный метр. Таким образом, за первый месяц лета на каждый квадратный метр тюменской земли вылилось по 158 литров воды.