Месячный объем дождя за сутки: синоптики назвали июнь в Тюмени историческим

Июнь в Тюмени стал самым дождливым в истории метеонаблюдений. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Июнь 2026 года стал самым дождливым в истории Тюмени, установив новый рекорд по количеству осадков.

По данным синоптика Ильи Винштейна, в областной столице за месяц выпало 158 мм осадков, что в 2,5 раза превышает климатическую норму для июня. Наиболее интенсивные ливни обрушились на город 10, 17, 18, 23 и 29 июня.

Абсолютным рекордсменом стал последний день месяца: 29 июня за сутки выпало 33 мм осадков, что составляет почти 55% от всей месячной нормы.

«Предыдущий рекорд принадлежал июню 1974 года — тогда в городе выпало 154 мм осадков», — отметил эксперт.

Для наглядности синоптик привёл сравнение: 1 мм осадков — это 1 литр воды на каждый квадратный метр. Таким образом, за первый месяц лета на каждый квадратный метр тюменской земли вылилось по 158 литров воды.