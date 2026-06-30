«Остались только стены»: как капитальный ремонт в Аромашево превратил жизнь пенсионерки в ад

Фото: Народный фронт | Тюменская область

В Тюменской области капитальный ремонт превратил жизнь пенсионерки в кошмар: дом разобрали, а достраивать не спешат. Жительница села Аромашево Людмила Скареднова почти год ютится во временном жилье площадью 13 квадратных метров после того, как в её доме начался долгожданный капитальный ремонт.

Здание по адресу Механизаторская, 32 было построено ещё в 1960 году и с тех пор ни разу не видело ремонта, несмотря на постоянные просьбы пенсионерки с 1994 года. Лишь обращение в прокуратуру заставило власти действовать. В августе 2025 года подрядчик разобрал дом практически до основания, заменил крышу и подвёл фундамент, но на этом работы полностью остановились.

Пенсионерка вынуждена спать на полу, а чиновники игнорируют её просьбы о помощи. Проблема уже взята на контроль Народным фронтом и областной прокуратурой.

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