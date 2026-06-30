Ливень в Тюмени: 56 подтоплений и 6 отключений света, службы переведены на усиленный режим

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени из-за сильного ливня, который выпал 29 июня, городские службы перешли на усиленный режим работы.

По словам главы города Максима Афанасьева, за сутки выпала половина месячной нормы осадков — 29 мм. В оперативный штаб поступило 70 обращений от жителей.

В результате непогоды были зафиксированы следующие инциденты: шесть локальных отключений электричества; семь случаев протечки крыш; 56 случаев подтопления территорий; одно упавшее дерево.

Коммунальные службы уже работают на всех указанных адресах. В частности, подтопление на подземном переходе на улице Пермякова уже устранено. Воду откачивают в круглосуточном режиме.

Кроме того, экипажи Госавтоинспекции патрулируют перекрёстки, где вода создала препятствия для пешеходов. Специалисты также планируют обследовать территории садовых некоммерческих товариществ, откуда поступали жалобы.

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