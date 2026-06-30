Борьба за жизнь: тюменскому подростку с редкой болезнью нужно 22 миллиона на спасение

Тюменский подросток с редкой болезнью борется за жизнь. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени семья Горбуновых уже девять лет ведёт отчаянную борьбу за жизнь своего сына Артёма. То, что началось как обычная слабость после ветрянки у первоклассника, обернулось диагнозом, разделившим их жизнь на «до» и «после», — адренолейкодистрофией, редким генетическим заболеванием головного мозга, пишет «МегаТюмень».

Сегодня 16-летний Артём, мечтающий стать IT-специалистом, вынужден ежедневно принимать 11 таблеток, а болезнь начала разрушать его мозг. Единственным шансом остановить недуг и спасти подростку жизнь является срочная трансплантация костного мозга, стоимость которой превышает 22 миллиона рублей.

От ветрянки до смертельного диагноза

Артём рос здоровым и активным ребёнком, но после перенесённой в первом классе ветряной оспы у него появилась пугающая слабость. После госпитализации и множества обследований у него обнаружили надпочечниковую недостаточность, а затем подтвердили редкую генетическую болезнь. Мама Артёма, Людмила, узнала, что является носителем мутации, только после постановки диагноза сыну.

Последний шанс — трансплантация

Болезнь долгое время не затрагивала мозг, но недавно МРТ показало три очага поражения. У подростка уже сужаются поля зрения и мучают головные боли. Врачи говорят прямо: без операции последствия будут необратимы — постепенный отказ всех органов и полная зависимость от ухода.

Родственные доноры (сёстры) не подходят, так как являются носителями. Сейчас ведётся поиск неродственного донора с идеальным совпадением 10 из 10. Семья, чтобы собрать средства, продаёт квартиру и земельный участок, но сумма слишком велика. На сегодняшний день удалось собрать лишь около 700 тысяч рублей.

Мама Артёма обращается ко всем с просьбой о помощи, мечтая лишь о том, чтобы её сын вырос, получил образование и создал свою семью. Сам Артём верит в лучшее: «Я думаю, что мы справимся. Всё будет хорошо».