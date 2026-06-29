Ливень и гроза парализовали Тюмень: город борется с последствиями мощного шторма

В Тюмени дорожные службы работают в усиленном режиме из-за ливня. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюмень оказалась во власти стихии. Мощная гроза и проливной дождь обрушились на город, в результате чего профильные службы были немедленно переведены на усиленный режим работы.

В Едином центре оперативного реагирования фиксируют многочисленные звонки от жителей о происшествиях, вызванных непогодой.

По словам директора ЕЦОР Андрея Воротникова, администрация города заблаговременно создала Штаб по ликвидации последствий. Накануне его заседания все профильные организации получили чёткие инструкции по подготовке к шторму.

На данный момент поступают сообщения о существенном подтоплении на ключевых участках: перекрёсток улиц Василия Гольцова и Прокопия Артамонова; улица 30 лет Победы. Службы выехали в эти районы в приоритетном порядке для оценки ущерба и начала работ. Власти призывают жителей проявлять бдительность.

При возникновении угрозы жизни, здоровью или имуществу необходимо звонить по единому номеру 112. По вопросам отключения коммунальных ресурсов следует обращаться по телефону 8 (3452) 45-15-20.

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