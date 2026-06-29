Травма на тюменской птицефабрике обошлась работодателю в 250 тысяч рублей

Работник тюменской птицефабрики получил 250 тысяч за падение с высоты. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура в Голышмановском районе добилась выплаты 250 тысяч рублей компенсации для работника птицеводческого предприятия, получившего производственную травму.

В сентябре 2025 года мужчина, выполняя работы по установке шланга для вакцинации в бройлерном цехе, упал с двухметровой высоты.

- В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму, квалифицированную как вред здоровью средней тяжести. Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства и отсутствие должного контроля со стороны руководства за соблюдением техники безопасности, - заявили в ведомстве.

Действуя в интересах пострадавшего, прокуратура обратилась в суд. Исковые требования были удовлетворены в полном объёме, теперь работодатель обязан выплатить работнику компенсацию морального вреда.

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