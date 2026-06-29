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НовостиОбщество29 июня 2026 11:47

«Верните деньги за обучение»: прокуратура наказала частную школу в Тюмени

Частная школа в Тюмени вернет 174 тысяч за незаконное отчисление ученика
Серафима Краснова
Прокуратура Тюмени через суд заставила частную школу вернуть деньги за обучение.

Прокуратура Тюмени через суд заставила частную школу вернуть деньги за обучение.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2025 года тюменка заключила договор с частной школой для своего сына, которому было тяжело учиться в обычном учебном заведении по состоянию здоровья. Она внесла предоплату в размере 96 тысяч рублей за первые три месяца.

Однако уже в октябре администрация школы в одностороннем порядке расторгла договор, сославшись на нарушение правил со стороны ученика. При этом деньги, уплаченные за обучение, женщине не вернули.

- В результате вмешательства прокуратуры Калининского округа Калининский районный суд удовлетворил иск. Суд обязал частное образовательное учреждение выплатить в пользу несовершеннолетнего: 174 тысячи рублей (включая внесённую предоплату); 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда; 58 тысяч рублей — штраф за нарушение прав потребителя, - заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Исполнение данного судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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