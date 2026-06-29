«Верните деньги за обучение»: прокуратура наказала частную школу в Тюмени

Прокуратура Тюмени через суд заставила частную школу вернуть деньги за обучение. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В августе 2025 года тюменка заключила договор с частной школой для своего сына, которому было тяжело учиться в обычном учебном заведении по состоянию здоровья. Она внесла предоплату в размере 96 тысяч рублей за первые три месяца.

Однако уже в октябре администрация школы в одностороннем порядке расторгла договор, сославшись на нарушение правил со стороны ученика. При этом деньги, уплаченные за обучение, женщине не вернули.

- В результате вмешательства прокуратуры Калининского округа Калининский районный суд удовлетворил иск. Суд обязал частное образовательное учреждение выплатить в пользу несовершеннолетнего: 174 тысячи рублей (включая внесённую предоплату); 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда; 58 тысяч рублей — штраф за нарушение прав потребителя, - заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Исполнение данного судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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