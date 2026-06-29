Тюменские вундеркинды: как выпускники региона сдают ЕГЭ на 200 баллов и ставят рекорды

Фото: Александр Моор, ВК.

В Тюменской области стало больше выпускников, показавших наивысший результат на ЕГЭ. Список 200-балльников, то есть тех, кто сдал два предмета на сто баллов, пополнился ещё тремя именами. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор региона Александр Моор.

Так, Георгий Кожин из областной физико-математической школы Тюмени получил по 100 баллов за математику и физику.

Выпускница из Ишима Мария Аникеева блестяще справилась с экзаменами по физике и информатике.

Ещё одна ученица ишимского лицея Мария Шаньгина набрала максимум по химии и биологии.

Всего же по итогам экзаменационной кампании в регионе зафиксировано уже несколько таких выдающихся результатов, не считая отдельных стобалльных работ. Губернатор отметил, что достижения ребят — это заслуга их упорства, поддержки родителей и профессионализма учителей.