Тюмени не видать абрикосов: партию фруктов из Кыргызстана развернули из-за опасного вредителя

Россельхознадзор запретил ввоз 18 тонн абрикосов из Кыргызстана в Тюмень. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Россельхознадзор запретил ввоз в Тюменскую область 18 тонн абрикосов из Кыргызстана из-за обнаружения опасного карантинного вредителя — восточной плодожорки.

В ходе фитосанитарного контроля инспекторы досмотрели партию свежих фруктов, включавшую не только абрикосы, но и вишню, персики, сливы и черешню.

Наличие вредоносного насекомого было подтверждено лабораторной экспертизой, проведённой специалистами Тюменского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Поскольку восточная плодожорка является ограниченно распространённым на территории РФ объектом, ввоз заражённых плодов был запрещён по закону. Вся партия была направлена на обеззараживание, а владелец груза привлечён к административной ответственности за нарушение требований в области карантина растений.