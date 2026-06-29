Фото: ГАИ Тюменской области.

На 17-м километре автодороги Тюмень — Нижняя Тавда произошло смертельное лобовое столкновение.

По предварительным данным полиции, водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате аварии 50-летний водитель японской иномарки погиб на месте. 46-летний водитель Hyundai получил травмы и был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

Фото: ГАИ Тюменской области.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Из-за аварии движение на данном участке трассы частично ограничено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.