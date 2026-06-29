Дожди в Тюмени дополнит другое неприятное явление. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ спрогнозировали всплеск геомагнитной активности на грядущий вторник, 30 июня 2026 года. Предварительно, на пике она остановится буквально в шаге от полноценной магнитной бури. По мнению ученых, явление может продлиться примерно с 12:00 до 21:00.

Стоит отметить, что явление фактически войдет «в дуэт» с проливными дождями и грозами в Тюменской области. Синоптики прогнозируют на указанный день сухую погоду, но с похолоданием до +17 градусов.

Напомним, для восприимчивых людей существенные геомагнитные возмущения могут обернуться головными болями, перепадами артериального давления и связанными с ним симптомами, а также повышенной утомляемостью.

По прогнозу специалистов, в течение следующего месяца других скачков геомагнитного фона не возникнет.

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