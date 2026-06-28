«Не ругайте себя»: тюменский психолог раскрыла секрет легкого возвращения на работу после отпуска

Психолог из Тюмени раскрыла секрет безболезненного возвращения на работу после отпуска. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Возвращение к рабочим будням после отдыха — стресс для многих. Потеря мотивации, апатия и нежелание включаться в задачи — симптомы так называемого послеотпускного синдрома. Психолог-феноменолог Ирина Нагорная уверяет, что это абсолютно нормальное состояние, с которым можно справиться, если не ругать себя.

По словам специалиста, психике требуется время на адаптацию. Чтобы сгладить переход, эксперт дала несколько практических советов.

Дайте себе время на адаптацию

Не выходите на работу впритык. Оставьте 2–3 дня после возвращения из поездки, чтобы спокойно войти в привычный ритм, заняться бытом и восстановить режим сна. Это поможет снизить нагрузку от резкой смены обстановки.

Не требуйте от себя подвигов

Ошибка многих — пытаться сразу работать в полную силу. Ирина Нагорная советует не ждать высокой продуктивности в первые дни. Лучше постепенно погружаться в задачи, выделяя приоритетные, и делать небольшие паузы, чтобы избежать переутомления.

Сохраните приятные эмоции

Чтобы отпуск не казался оконченным навсегда, окружите себя напоминаниями о нём: поставьте на стол сувенир, носите купленную в поездке одежду. Также полезно поделиться впечатлениями с близкими, показав фото и рассказав о самых ярких моментах. Это помогает эмоционально завершить отдых и осмыслить полученный опыт.

«Самое важное — не нужно ругать себя за это состояние», — подчёркивает психолог.

Если же апатия и подавленное настроение длятся более трёх недель, это повод обратиться за профессиональной помощью.