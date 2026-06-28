Эпидемия на грядках: тюменский агроном рассказал, как спасти урожай от болезней после ливней

Агроном предупредила тюменских дачников о вспышке болезней после дождей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Агроном из Тюмени Елена Шадрина предупредила местных дачников о срочной необходимости спасать урожай. Обильные дожди, прошедшие в регионе, спровоцировали бурный рост патогенов, и инфекции, по её словам, распространяются молниеносно. Если промедлить, можно полностью лишиться сладкого урожая, особенно на ягодных кустарниках и цветниках.

Эксперт рекомендует немедленно обработать смородину и крыжовник препаратами на основе дифеноконазола, такими как «Скор», «Раек» или «Медея», поскольку их сроки ожидания позволяют применять фунгициды незадолго до сбора ягод. С клубникой, которая сейчас плодоносит, сложнее: использовать химию нельзя, поэтому единственный выход — это механический сбор и уничтожение ягод, поражённых серой гнилью. Кроме того, в сырую погоду активно размножается тля, поэтому на деревьях и цветах необходимо применять баковые смеси из инсектицидов и фунгицидов.

Ливни также принесли и другие проблемы: они слежали почву, перекрыв доступ кислорода к корням, из-за чего требуется срочное рыхление. Вода вымыла из грунта полезные макроэлементы, о чём сигнализирует пожелтение листьев, поэтому растениям необходима подкормка комплексными составами. Если земля слишком мокрая, вносить удобрения лучше по листьям. Также важно не забывать об удалении сорняков, которые растут с невероятной скоростью и служат рассадником для инфекций.

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