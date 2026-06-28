Льгота на автобус для тюменских школьников: когда оформлять карту и почему летом она не работает

Тюменским первоклассникам оформят льготные транспортные карты с 1 августа. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени родителям первоклассников объяснили, что оформить льготную транспортную карту «Школьник» можно будет с 1 августа, после официального зачисления в учебное заведение.

Как сообщили в «Тюменской транспортной системе», подача заявлений до этого срока является преждевременной. Это связано с тем, что для активации школьного тарифа необходимо подтверждение о зачислении ребёнка в школу.

Стоит отметить, что в летний период (июль и август) действие школьных льгот приостанавливается. В это время карты работают в режиме «Общепользовательских» с полной стоимостью поездки, но с возможностью одной бесплатной пересадки в течение 60 минут.

Исключения делаются только для выпускников 9-х и 11-х классов, которые сдают экзамены. В течение учебного года лимит составляет две поездки в день, который рассчитывается ежемесячно за вычетом каникул, праздников и выходных дней.