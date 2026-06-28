Идеальный шашлык без секретов: тюменский гуру раскрывает лайфхаки, о которых вы не догадывались

Тюменский шашлычник раскрыл лайфхаки для идеального отдыха на природе. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по шашлыку Григорий Матевосян поделился не очевидными лайфхаками, которые помогут спасти отдых на природе и сделать мясо идеальным.

По словам специалиста, главный секрет кроется не в сложности рецепта или дороговизне мяса, а в организации процесса. Первый и самый важный совет — собираться вовремя. Идеальный шашлык нужно есть сразу после снятия с мангала; любое промедление ведёт к потере сочности, пока гости стоят в пробке или нарезают овощи.

Для гарантированной сочности эксперт рекомендует выбирать шею, так как жировые прослойки не дадут мясу пересохнуть. Также он предостерегает от распространённых ошибок:

- Не спешить: жарить нужно только тогда, когда угли покроются белым пеплом («поседеют»), чтобы обеспечить ровный жар.

- Гасить пламя солью: если вспыхивает огонь от капающего жира, воду использовать нельзя. Лучше держать рядом пачку соли — она быстро погасит пламя, не снижая температуру жара.

В маринаде, по мнению Григория, не должно быть ничего лишнего: лишь лук, соль, перец и сушёный базилик. А для полного релакса готовка должна стать командной работой, где каждый отвечает за свою часть процесса.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.