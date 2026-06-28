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НовостиОбщество28 июня 2026 6:23

Идеальный шашлык без секретов: тюменский гуру раскрывает лайфхаки, о которых вы не догадывались

Тюменский шашлычник раскрыл лайфхаки для идеального отдыха на природе
Серафима Краснова
Тюменский шашлычник раскрыл лайфхаки для идеального отдыха на природе.

Тюменский шашлычник раскрыл лайфхаки для идеального отдыха на природе.

Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по шашлыку Григорий Матевосян поделился не очевидными лайфхаками, которые помогут спасти отдых на природе и сделать мясо идеальным.

По словам специалиста, главный секрет кроется не в сложности рецепта или дороговизне мяса, а в организации процесса. Первый и самый важный совет — собираться вовремя. Идеальный шашлык нужно есть сразу после снятия с мангала; любое промедление ведёт к потере сочности, пока гости стоят в пробке или нарезают овощи.

Для гарантированной сочности эксперт рекомендует выбирать шею, так как жировые прослойки не дадут мясу пересохнуть. Также он предостерегает от распространённых ошибок:

- Не спешить: жарить нужно только тогда, когда угли покроются белым пеплом («поседеют»), чтобы обеспечить ровный жар.

- Гасить пламя солью: если вспыхивает огонь от капающего жира, воду использовать нельзя. Лучше держать рядом пачку соли — она быстро погасит пламя, не снижая температуру жара.

В маринаде, по мнению Григория, не должно быть ничего лишнего: лишь лук, соль, перец и сушёный базилик. А для полного релакса готовка должна стать командной работой, где каждый отвечает за свою часть процесса.

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