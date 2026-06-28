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НовостиОбщество28 июня 2026 7:08

«Выбросил вещи? Готовься к тюрьме»: как тюменские арендодатели становятся фигурантами уголовных дел

Тюменцев предупредили об ответственности за самовольное выселение жильцов
Серафима Краснова
Тюменцев предупредили об уголовной ответственности за самовольное выселение жильцов.

Тюменцев предупредили об уголовной ответственности за самовольное выселение жильцов.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На российском рынке аренды растёт число конфликтов: недобросовестные жильцы отказываются съезжать, а собственники, пытающиеся их выселить силой, рискуют получить уголовную ответственность, пишет tmn.aif.ru.

Как предупреждают юристы, даже владелец жилья после заключения договора не имеет права входить в квартиру без разрешения арендатора. Попытки сменить замки или выставить вещи за дверь могут быть расценены как вторжение в частную жизнь и грозят уголовным преследованием.

«Подобные методы самовольного выселения воспринимаются как вторжение в частную жизнь... Лучше потерять время на судебные тяжбы, чем потом оправдываться перед полицией», — отмечает адвокат Андрей Василенко.

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