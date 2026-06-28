«Выбросил вещи? Готовься к тюрьме»: как тюменские арендодатели становятся фигурантами уголовных дел

Тюменцев предупредили об уголовной ответственности за самовольное выселение жильцов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

На российском рынке аренды растёт число конфликтов: недобросовестные жильцы отказываются съезжать, а собственники, пытающиеся их выселить силой, рискуют получить уголовную ответственность, пишет tmn.aif.ru.

Как предупреждают юристы, даже владелец жилья после заключения договора не имеет права входить в квартиру без разрешения арендатора. Попытки сменить замки или выставить вещи за дверь могут быть расценены как вторжение в частную жизнь и грозят уголовным преследованием.

«Подобные методы самовольного выселения воспринимаются как вторжение в частную жизнь... Лучше потерять время на судебные тяжбы, чем потом оправдываться перед полицией», — отмечает адвокат Андрей Василенко.

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