Тюмени грозит шторм: МЧС объявило экстренное предупреждение на 28 июня

На Тюмень и область надвигаются мощный ветер с грозой и градом. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели Главного управления МЧС России по Тюменской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе сегодня, 28 июня 2026 года.

Метеорологи прогнозируют, что местами по югу области пройдут кратковременные дожди, а также ожидаются грозы. Днём при грозе существует вероятность выпадения града. Ветер будет южным и юго-западным, а при грозе его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

«Будьте внимательны и осторожны!» — призывают спасатели.

В ведомстве напоминают, что в случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 112.

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