В Тюмень придет долгожданное, но спасительно сухое похолодание. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Судя по всему, природа решила приостановить испытание тюменцев сухим степным зноем. Согласно данным сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», уже в воскресенье, 28 июня 2026 года, стоит ждать пусть и незначительного, но снижения температурного режима.

Ожидается, что в этот день столбик термометра не поднимется выше 20 градусов Цельсия.

При этом сухие потоки воздуха с юга не оставят Тюмени шансов даже на кратковременный дождь. Осадки ожидаются лишь местами по северу региона.

Тенденция сохранится и 29 июня.

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